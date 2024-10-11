Стала известна причина претензий России к Discord

Суд оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис обмена сообщениями Discord за отказ ограничить доступ к публикациям, содержавшим пропаганду ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты изучили судебные документы. Протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП России «Отказ ограничить доступ к публикациям» составил Роскомнадзор после мониторинга сети. Чиновники выяснили, что Discord Inc. не исполнила обязанности по поиску и ограничению противоправной информации, а именно пропаганду смены пола*, педофилии, нетрадиционных отношений* и предпочтений.

Суд оштрафовал компанию на 3,5 миллиона рублей. Ее представитель в заседании не участвовал. Впоследствии Роскомнадзор заблокировал Discord.

Вслед за Россией доступ к популярной у геймеров платформе заблокировала Турция. Депутат Госдумы Александр Хинштейн перечислил условия, при которых Discord снова заработает.

* Запрещенная в России экстремистская организация.