Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть Discord на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Суд признал Discord виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ», — подчеркнули в инстанции.

Наказание по этой статье предусматривает штраф до четырех миллионов рублей.

Созданная в 2015 году соцсеть Discord изначально предназначалась для геймеров. На площадке можно общаться с помощью голосовой и видеосвязи, а также обмениваться сообщениями. Аудитория Discord составляет 150 миллионов активных пользователей в месяц.

В начале сентября пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети. В отношении Discord уже возбудили пять дел о нарушении законодательства.