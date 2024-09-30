Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть Discord на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.
«Суд признал Discord виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ», — подчеркнули в инстанции.
Наказание по этой статье предусматривает штраф до четырех миллионов рублей.
Созданная в 2015 году соцсеть Discord изначально предназначалась для геймеров. На площадке можно общаться с помощью голосовой и видеосвязи, а также обмениваться сообщениями. Аудитория Discord составляет 150 миллионов активных пользователей в месяц.
В начале сентября пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети. В отношении Discord уже возбудили пять дел о нарушении законодательства.
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Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации
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