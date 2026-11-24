Праздничный текстиль, свечи и декоративные композиции помогут создать новогоднюю атмосферу в квартире без елки. Об этом NEWS.ru сообщила менеджер отдела «Сад» гипермаркета «Лемана ПРО» Вероника Сайгина.

Для праздничного оформления интерьера достаточно обновить привычные детали, заявила дизайнер. По ее словам, на диван можно положить декоративные подушки с новогодней тематикой и красный плед, а на обеденный стол — скатерть или дорожку. Она отметила, что с зимой и праздниками обычно ассоциируются однотонные ткани насыщенных оттенков, клетчатые узоры и фактурные материалы.

Особое внимание эксперт советует уделить освещению. Подойдут гирлянды с теплым светом для зеркал или стеллажей, а также светящиеся фигуры, декоративные камины или свечи на батарейках. Сайгина рекомендует продумать цветовую гамму украшений заранее, чтобы они сочетались между собой.