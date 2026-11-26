Новогодний салат оливье быстро теряет вкус, если при готовке допустить пять типичных ошибок, рассказал автор дзен-канала «ХАЧАПУРИ ПРО ОБЩЕПИТ», пишет сайт «7Дней» .

Первая ошибка — нарезка овощей горячими: кубики мнутся и пускают влагу. Овощи лучше варить заранее «в мундире» и выдерживать ночь в холодильнике.

Вторая — слишком водянистые соленые огурцы. После нарезки кубики нужно отжать ладонью или бумажным полотенцем.

Третья — забыть избавить горошек от лишней влаги. Воду из банки надо тщательно слить, а горошины промокнуть полотенцем.

Четвертая — слишком мелкая нарезка: мелкие кусочки быстрее мнутся и выпускают влагу. Идеальный размер — кубики примерно в 7 миллиметров.

Пятая — заправлять салат майонезом сразу после нарезки, а тем более накануне. Автор канала советует дать нарезанным овощам «отдохнуть», но заправлять не раньше чем за 2–3 часа до подачи на стол.