Риелтор Зайцева рассказала, что квартиры у московских парков стоят дороже на 35–40%

Квартиры в московских новостройках рядом с Парком Горького и Нескучным садом стоят в среднем на 35–40% дороже аналогичного жилья в отдалении. Об этом сообщила риелтор Анна Зайцева, слова которой приводит РИА «Новости» .

Близость к зеленым зонам существенно повышает стоимость и ликвидность жилья в Москве. Как заявила эксперт, покупатели новостроек традиционно готовы переплачивать за экологию и видовые характеристики, пишет «Взгляд».

Сравнение цен показывает: квартиры в пяти минутах ходьбы от парков стоят дороже аналогичных лотов в том же районе, но дальше от природы. Значительную наценку формируют Филевский парк, Серебряный Бор и Крылатские холмы. В старом жилом фонде «парковая премия» обычно не превышает 5–10%, тогда как в новых домах у ВДНХ цена квадрата достигает 1,1 млн рублей.

Специалисты прогнозируют дефицит предложения на рынке недвижимости в ближайшие пять-десять лет. Это может увеличить надбавку за близость к паркам еще на 10–17% именно в новостройках. Ранее аналитики зафиксировали резкое удорожание первичной недвижимости в столице и снижение объема доступного комфорт-класса. Мэр Сергей Собянин анонсировал создание прогулочного парка на месте Московского монорельса.