Спасенную с балкона в Москве собаку Тосю решили увезти на дачу

Спасенную с балкона пятого этажа собаку Тосю вернули ее хозяину Леониду. После пережитого стресса хозяин решил некоторое время побыть с питомцем на даче, а после попробовать позаниматься с кинологом. О планах и состоянии животного он рассказал в беседе с 360.ru.

«Забрал [собаку] вчера. В стрессе небольшом после вчерашнего. Но в целом нормально», — рассказал Леонид.

Ближайшие несколько дней он решил провести с Тосей на даче, чтобы питомец пришел в себя. В это время мужчина понаблюдает за ее состоянием.

«Посмотрим, что и как. А к кинологу надо все равно. Само это не рассосется. Вроде в домовом чате есть кинолог», — добавил собеседник 360.ru.

ЧП с Тосей произошло накануне на улице Академика Бакулева. Соседи обратили внимание, что животное мучается на закрытом балконе, скулит, скребет дверь и даже пытается спрыгнуть вниз.

План спасения разработали спасатели МЧС — специалисты забрали Тосю , подобравшись к ней с балкона соседней квартиры. Затем ее напоили и успокоили.

По словам соседей, Тося провела на балкона два дня без еды и воды. Леонид эту информацию опроверг.

По его словам, собака сама вышла на балкон, потому что у нее в последнее время изменилось психическое состояние. Происходящее он назвал «психозом из-за грозы».

В тот день, заверил хозяин, с собакой погуляли, она не была голодной или обезвоженной.