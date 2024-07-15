Сегодня 18:09 Стала известна предыстория запертой на балконе в Москве собаки Хозяин запертой на балконе в Москве собаки: у нее был психоз на фоне грозы 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Собаки

Москва

Хозяин собаки, которую спасли с запертого балкона в Москве, нашелся. В беседе с 360.ru мужчина по имени Леонид заявил, что не оставлял животное на двое суток без воды и пищи.

По его словам, недавно у собаки начался психоз на фоне грозы. Раньше за восьмилетним питомцем такого не наблюдали. «Она выбивает щеколду и вылезает на балкон. Закрыть я ее не могу, потому что жарко. Мы в квартире живем третий год, собака грозы никогда не боялась, но вот теперь началось. Какой-то психоз. Будем как-то решать вопрос, успокоительные не помогают, запирать ее не хочется. Возможно, отдадим на лето друзьям на дачный участок», — сказал мужчина.

Фото: МЧС России / Telegram 1/2 Фото: МЧС России / Telegram 2/2

Также Леонид опроверг информацию о том, что собака находилась без пищи два дня. «Про два дня на улице страшно звучит, но такого не было. Кто понимает, тот видит, что собака не истощенная и не измученная. Она была накормленная и после вчерашней прогулки», — добавил хозяин животного. Ранее в МЧС сообщили, что сотрудники спасли собаку, которая выла на балконе дома по улице Академика Бакулева в Москве. В экстренные службы обратились жильцы дома. Они рассказали, что животное сидело на балконе более двух суток без еды и воды.