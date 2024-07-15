Запертую на балконе в Москве собаку смогли спасти
Собаку, которая два дня просидела взаперти на балконе квартиры на пятом этаже дома на улице Академика Бакулева, смогли спасти. Об этом сообщил источник 360.ru.
Для спасения животного сегодня вызывали спасателей МЧС и сотрудников полиции. Данных о том, что произошло с его владельцами, пока нет.
Спасенную собаку напоили водой. По словам соседей, сейчас ее забрал себе участковый.
Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры, снятые очевидцами, на которых можно видеть, как пес пытается выбраться с балкона через ограждение.
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Вскрывать квартиру сотрудники полиции отказались, но решение для спасения собаки нашлось — спасатели смогли подняться на балкон и вызволить животное из плена.