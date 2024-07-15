«Она так плачет». Запертую на балконе собаку пытаются спасти в Москве

Источник 360.ru: запертую на балконе 5-го этажа собаку пытаются спасти в Москве

Запертую на балконе пятого этажа собаку пытаются спасти на улице Академика Бакулева в Москве. Животное вот уже два дня мучается там без еды и воды, соседи вызвали на место полицию и МЧС, сообщил источник 360.ru.

По словам жильцов дома, прибывшие правоохранители не стали вскрывать дверь квартиры, объяснив решение тем, что внутри находится не человек, а собака.

«Она так плачет. Спряталась немного в тенечек», — поделилась в комментарии 360.ru одна из жительниц многоэтажки.

Сейчас план по спасению животного прорабатывают спасатели МЧС. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что пес очень мучается в замкнутом пространстве и пытается спрыгнуть вниз.

Где находятся его хозяева, пока неизвестно. Вся информация уточняется.