Супермодель Наталья Водянова назвала дочь тройным именем

Супермодель Наталья Водянова назвала дочь Анна Наталья Лариса. Об этом сообщил телеграм-канал «Антиглянец» .

Девочка появилась на свет 2 сентября.

Первой публично объявила о событии подруга манекенщицы Екатерина Мцитуридзе.

Водянова замужем за французским миллиардером Антуаном Арно, живет с семьей во Франции. Новорожденная девочка стала третьим совместным ребенком супругов, еще трое детей появились у Натальи в первом браке.

Старшему сыну Водяновой Лукасу Александру скоро исполнится 25 лет, пятому ребенку Роману уже 10.

Весной 44-летняя супермодель объявила о своей беременности. Она подчеркнула, что считает возможность иметь большую семью везением.