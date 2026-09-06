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    Супермодель Наталья Водянова назвала дочь тройным именем

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Супермодель Наталья Водянова назвала дочь Анна Наталья Лариса. Об этом сообщил телеграм-канал «Антиглянец».

    Девочка появилась на свет 2 сентября.

    Первой публично объявила о событии подруга манекенщицы Екатерина Мцитуридзе.

    Водянова замужем за французским миллиардером Антуаном Арно, живет с семьей во Франции. Новорожденная девочка стала третьим совместным ребенком супругов, еще трое детей появились у Натальи в первом браке.

    Старшему сыну Водяновой Лукасу Александру скоро исполнится 25 лет, пятому ребенку Роману уже 10.

    Весной 44-летняя супермодель объявила о своей беременности. Она подчеркнула, что считает возможность иметь большую семью везением.