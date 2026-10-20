В Москву с опозданием на девять дней пришли первые заморозки

Минувшая ночь была самой холодной с начала осени в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в телеграм-канале .

Малооблачная, сухая и тихая погода установилась над центральными и северо-западными областями Европейской России благодаря скандинавскому антициклону, из-за этого усилились процессы выхолаживания, пояснил он.

«С отставанием от средней многолетней даты на 9 дней в Москву пришли первые заморозки», — написал метеоролог.

На метеостанции ВДНХ после 07:00 зарегистрировали температуру -0,1 градус. Леус отметил, что при ясной погоде холоднее всего часто бывает уже после восхода солнца, а окончательный минимум нынешних суток снимут с термометров после 09:00.

В некоторые районы Подмосковья заморозки пришли раньше. Так, в Черустях уже 5 октября температура опустилась почти до -2 градусов.