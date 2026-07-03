Симоньян простила готовивших на нее покушение

Главный редактор RT Маргарита Симоньян простила людей, которые готовили на нее покушение. Об этом журналистка написала в телеграм-канале .

По словам Симоньян, 12 фигурантов дела получили сроки. Она рассказала, что участники группы следили за ней у дома и во дворе, а затем ей показывали сделанные ими фото и видео.

«Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу, и если есть маленькие дети, или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, — я помогу, пишите в комментарии», — сказала медиаменеджер.

Она добавила, что ее огорчила сама готовность людей покушаться на чужую жизнь за деньги. При этом Симоньян признала, что зло должно получать наказание.

После приговора по делу близкие подсудимых напали на журналистов у суда: избили их, разбили очки и повредили телефон.