У здания Второго Западного окружного военного суда в Москве родственники осужденных по делу о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян напали на съемочную группу. Об этом сообщил ТАСС .

После вынесения приговора близкие подсудимых, которые вели себя агрессивно с самого начала заседания, начали оскорблять журналистов. На выходе из суда они атаковали оператора и корреспондента: разбили очки, повредили экран телефона и нанесли удары. Силовики усмирили нападавших.

Суд приговорил организатора ячейки неонацистской группировки National-Socialism/White Power Михаила Балашова к 20 годам колонии строгого режима за подготовку убийства Симоньян. Еще одиннадцать участников получили сроки.

По версии следствия, ячейка действовала с 2022 года, ее члены совершили шесть нападений на иностранцев и представителей ЛГБТ*. В июле 2023 года они согласились за 50 тысяч долларов убить Симоньян и Ксению Собчак, но покушение предотвратили сотрудники ФСБ.

Телеведущий Владимир Соловьев отмечал, что приказ об убийстве Симоньян отдал украинский лидер Владимир Зеленский.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.