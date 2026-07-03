Готовившим покушение на Маргариту Симоньян дали от 6 до 25 лет лишения свободы

Второй Западный окружной военный суд в пятницу приговорил к срокам от шести до 25 лет лишения свободы фигурантов дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Главарям группировки — Егору Савельеву и Михаилу Балашову — дали 15 и 25 лет строгого режима соответственно со штрафом в 800 тысяч рублей каждому. Остальные подсудимые получили от шести до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрели в закрытом режиме, так как часть фигурантов на момент совершения преступления не достигли 18-летнего возраста.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявлял, что приказ ликвидировать Симоньян отдал лично президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на счету главы киевского режима множество покушений на российской территории. Убийство главреда RT предотвратили благодаря действиям спецслужб.