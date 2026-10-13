Сегодня 12:39 Владислав Шапша: более 60 мостов обновят в Калужской области до 2035 года Калуга

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До конца года в Людинове откроют новый путепровод, который обеспечит выезд на федеральную трассу М-3 и связь с Жиздрой. Объект должен сократить время в пути для автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, отметив, что строительство идет по графику. Всего до 2035 года в регионе обновят более 60 мостов.

В области продолжают ремонтировать мосты и путепроводы в разных населенных пунктах. Так, в Ракитне капитально ремонтируют мост, который служит единственной транспортной связью с внешним миром. От его состояния зависит возможность проезда экстренных служб и школьных автобусов. «Мосты и путепроводы — это доступность наших населенных пунктов, возможность для скорой, пожарной, школьных автобусов беспрепятственно добраться до людей», — отметил губернатор.

С 2021 года в регионе обновили 25 мостов. В этом году работы ведутся на шести объектах. Уже завершен ремонт путепровода в Козельске и наплавного моста через Оку в Дугне. Продолжается строительство в Гончаровке, где проходит дорога-дублер Киевской трассы, а также ремонт моста в Афанасове на маршруте из Калуги в Малоярославец. Еще один объект расположен на дороге Барятино — Асмолово. По этому маршруту ездит школьный автобус, а рядом находятся фельдшерско-акушерский пункт и сельский дом культуры. Завершить работы здесь планируют в 2027 году.

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