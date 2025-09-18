«Променяли родину на коврижки». Володин назвал скользким путь релокантов

Релоканты, покинувшие Россию, делают все, чтобы ослабить страну. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале .

«Релоканты, которые уехали, раздают интервью, делают все для того, чтобы ослабить страну. Они пошли по скользкому пути, променяв свою родину на коврижки», — подчеркнул он.

В мае Володин анонсировал рассмотрение нового законопроекта, направленного на усиление административной ответственности для россиян, которые сбежали за границу и действуют против интересов страны. Он подчеркнул, что речь идет о пропаганде или публичном показе нацистской символики, дискредитации российской армии и распространении ложной информации.

Также релокантам предложили запретить работать на госслужбе. По словам Володина, люди, покидающие страну, предают ее и своих близких. Он считает, что это подлый поступок — уехать за границу и поддерживать киевский режим.