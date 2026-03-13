Российская диаспора в Лондоне соскучилась по привычным продуктам

Отсутствие в магазинах Лондона привычных гречки, селедки и хорошего чая стало болью для русскоязычных мигрантов. Жалобы появились в чатах, где давно живущие в столице Великобритании представители диаспоры делятся опытом с новичками.

Чаще всего участники сообществ жалуются на отсутствие гречки, которая для Лондона является очень нишевым продуктом, потому что британцы ее не едят. Изредка в супермаркетах появляются импортные варианты крупы, но обычно она зеленая и требует дополнительной обработки. Среди других жалоб мигрантов — отсутствие вкусного чая и селедки.

«Есть ли в Лондоне наша шаверма? Резко захотелось раз в 10 лет. Только не арабскую, а нормальную такую нашу шаверму с вкусным соусом, помидорчиками, огурчиками и салатом», — привело жалобу давно переехавший в Лондон россиянки Дарьи РИА «Новости».

Уже опытные релоканты посоветовали новичкам посещать польские и литовские магазины, где с трудом, но можно найти привычные продукты. Некоторые поделились адресами небольших лавок, которые торгуют привезенными из России и Белоруссии товарами.

При этом большинство призналось, что представленный ассортимент очень небольшой. В частности, один из участников дискуссии заявил, что за несколько месяцев так и не смог найти нормальный чай, потому что тот, что продается в магазинах Лондона, не имеет вкуса.

