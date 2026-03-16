«Никого не ждем». Глава Крыма высказался о покинувших Россию артистах

Аксенов: артисты-релоканты пусть поют в США, в Крыму их не ждут с концертами

Покинувшие Россию артисты пусть поют в США, куда уехали. В Крыму они не будут давать концерты, заявил в интервью РИА «Новости» глава региона Сергей Аксенов.

Руководитель Крыма жестко высказался относительно возможностей для таких артистов зарабатывать в России организациями концертов и съемок.

«Тех, кто сомнительно повел себя и уехал после начала СВО — здесь, в Крыму, абсолютно никого не ждем, не приветствуем. Без вариантов вообще. Это стопроцентная ситуация. Никого не ждем», — сказал он.

Аксенов пояснил, что раз они не со страной, не с президентом, не поддерживают российских военных, то пусть забудут об этом. Раз в США уехали, то пусть там и поют.

Ранее предприниматель Андрей Матус назвал имя спонсора Аллы Пугачевой и Максима Галкина* после их отъезда в Израиль, а также других покинувших Россию артистов. Он заявил, что это миллиардер Леонид Невзлин*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.