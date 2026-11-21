Татьяна Ким покинула пост генерального директора маркетплейса Wildberries. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на выписку ЕГРЮЛ.

Теперь должность занимает топ-менеджер платформы Алексей Куликов. Он также возглавляет компанию «ВБ Инжиниринг» и рекламное агентство «Диджико».

На прошлой неделе против Ким ввели санкционные ограничения Евросоюза. В Wildberries отмечали, что эти рестрикции на деятельность компании не повлияют.

Ким основала Wildberries в 2004 году вместе с бывшим мужем — Владиславом Бакальчуком. В августе 2026 года, в пятый раз за последние шесть лет, возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes, ее состояние оценили в 8,1 миллиарда долларов.

В 2024 году Ким инициировала слияние маркетплейса с оператором рекламы Russ, оставаясь при этом главой объединенной структуры РВБ.