«Это удары по мирным людям». Татьяна Ким ответила на атаки ВСУ по складам Wildberries

Татьяна Ким: от ударов ВСУ по Wildberries пострадали десятки тысяч мирных людей

Террористические атаки ВСУ по складам маркетплейса Wildberries нанесли ущерб десяткам миллионов мирных граждан из разных стран. С таким заявлением выступил глава компании Татьяна Ким .

Она подчеркнула, что экосистемой маркетплейса пользуются не только россияне, но и предприниматели из Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, которые понесли миллиардные убытки.

«Поэтому удары по нам, это удары по нашим сотрудникам, продавцам, логистам, владельцам ПВЗ и покупателям — простым мирным гражданам», — заявила Ким.

Она добавила, что склады Wildberries оборудовали всеми доступными средствами защиты, которые продолжают усиливать каждый день.

«Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение», — подчеркнула предприниматель.

Она отметила, что Wildberries вместе с правительством разрабатывает систему, по которой помощь получит каждый пострадавший. Ким добавила, что на следующей неделе она начнет встречи с бизнесом из самых пострадавших регионов.

«Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Amazon или Alibaba — и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них», — заявила Ким.

Предприниматель подчеркнула, что украинские власти прямо признали, что их цель — оказать давление на мирных граждан, вызвать панику и шок и у большого количества людей.

Она призвала бизнес-сообщество России разработать единый план для адаптации к новым условиям и сплотиться, чтобы не дать террористам себя запугать.

В пятницу, 31 июля, пресс-служба RWB сообщила о пожаре на логистическом объекте в Волгограде. В компании подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал, но логистику товаров изменили и перенесли на другие площадки.