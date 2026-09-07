Россиян предупредили о рисках при походах в горы

Президент Россоюзспаса Дударев: риски в горах существуют и зимой, и летом

Восхождения в горы могут быть опасными во все времена года. Об этом 360.ru предупредил президент Российского союза спасателей Алексей Дударев.

По его словам, даже в летний период происходили случаи, когда погода резко менялась, что оборачивалось проблемами для туристов и альпинистов.

«Природа — это стихия. Предугадать сложно. В целом зимой восхождения, конечно, опаснее по той простой причине, что из-за отрицательных температур можно куда быстрее замерзнуть», — сказал Дударев.

Собеседник 360.ru призвал уточнять прогнозы у спасателей и выстраивать как можно более безопасные маршруты.

Подробнее о том, каких правил следует придерживаться, отправляясь в горы, и как спастись при лавине, читайте в нашем материале.