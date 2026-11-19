Ученые и преподаватели расскажут, подтверждается ли народная мудрость современными знаниями. Любой желающий сможет посмотреть в группе Минобрнауки в «Одноклассниках» карточки, которые расскажут, как пословицы и поговорки отражают не только житейский опыт, но и научное представление о мире.

Эксперты разберут семь известных фраз. Врач-невролог из Российского научного центра хирургии имени Петровского Мария Бехер расскажет, почему «Повторение — мать учения», как мозг помогает учиться в любом возрасте («Век живи — век учись») и почему постоянная практика приводит к успеху («Терпение и труд все перетрут»). Преподаватель РУДН Елена Линькова объяснит, как общение влияет на благополучие и почему верна поговорка «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Также геолог из Российского государственного геологоразведочного университета Константин Белов раскроет смысл выражения «Вода камень точит» и расскажет, как вода действительно меняет ландшафт. Химик из Института химии растворов РАН Константин Никитин объяснит, почему «Не все то золото, что блестит», и расскажет, как ученые определяют состав металлов. Психолог из Университета Лобачевского Валерия Демарева поведает, почему «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» и как наглядные примеры помогают усваивать информацию.

Ранее стало известно, что в «Одноклассниках» выпустили шоу об обратной стороне успеха — «Подвал».