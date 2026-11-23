Каждая третья россиянка выбирает косметику по обсуждениям в соцсетях и отзывам. «Одноклассники» провели опрос среди пользовательниц и выяснили, как они планируют подобные покупки.

По данным исследования, 33% опрошенных купить косметику помогают отзывы и обсуждения в соцсетях. Большинство участниц (61%) планируют приобрести уход к праздникам: 30% — для себя, 10% – в подарок, еще 31% — для себя и в презент. При этом 26% планируют покупки за неделю до праздников, 21% — за две-три недели, а 21% — за месяц и раньше.

Чаще всего пользовательницы выбирают средства для ухода за лицом и парфюмы (по 23%), а также уход за волосами (16%). В числе востребованных категорий также находятся мужской уход и парфюмы (12%), декоративная косметика и подарочные наборы.

Участницы опроса в основном ориентируются на качество и эффект (24%), соотношение цены и качества (20%), состав и безопасность (17%), скидки и акции (16%). Еще 31% россиянок ждут распродаж, 23% сравнивают цены на маркетплейсах и в магазинах, 73% используют скидки и промокоды.

Сегодня соцсети становятся заметным каналом выбора косметики. Так, 14% участниц часто узнают о новинках через рекомендации, обсуждения и контент. Также на решение о покупке влияют обзоры и короткие ролики (11%), подборки с топом продуктов (10%) и опросы (10%). Большинство участниц отмечают осознанный подход к советам — 57% доверяют обсуждениям в соцсетях, но перепроверяют это в других источниках.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи пользовательниц «Одноклассников».

Ранее стало известно, что «Одноклассники» и Минобрнауки запустили проект «Университет житейской мудрости».