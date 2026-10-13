Психолог Соловьева назвала запойное чтение способом бегства от реальности

«Запойное» чтение книг, просмотр сериалов и учеба могут служить способом уйти от действительности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

По ее словам, подобная активность надолго выключает человека из взаимодействия с реальной жизнью и вводит в трансовое состояние. При этом такое поведение не помогает восполнить силы и восстановить внутренний ресурс.

Специалист отметила, что схожим действием обладает и трудоголизм. В качестве примера Соловьева привела личный опыт: во время тяжелого периода жизни она запойно прочитала огромное количество книг, но совершенно не запомнила их содержание, так как процесс служил лишь способом выключиться из реальности.