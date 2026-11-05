Россияне выбрали лучшие фильм и сериал 2026 года

ВЦИОМ: «Чебурашка — 2» и «Невский» стали лучшими фильмом и сериалом 2026 года

Фильм «Чебурашка — 2» и восьмой сезон сериала «Невский» возглавили рейтинг лучших кинопроектов по мнению россиян. Об этом сообщила пресс-служба ВЦИОМ, который провел опрос зрителей вместе с премией «Народная марка».

По итогам проведенного опроса фильм «Чебурашка -2» получил одобрение 29% респондентов, обогнав другие картины сразу на 12 пунктов.

Второе место поделили между собой комедия «На деревню дедушке — 2» и «Холоп — 3», получивших 17% голосов. Замкнул тройку «Последний богатырь. Колобок» с результатом 15%.

Сериалами года российские зрители назвали восьмой и тринадцатый сезоны «Невский» и «Склифосовский». Они возглавили рейтинг с результатом 16% голосов.

На второй позиции расположился пятый сезон «Полярного», получивший 13%. В тройку также вошли «Вампиры средней полосы» с 12%.

Авторы исследования подчеркнули, что трендом года для российских зрителей стали уже знакомые герои и продолжение полюбившихся историй. Это значительно снижает порог входа и аудитории не нужно заново знакомиться с новым миром.

В середине сентября опрос сервиса VK Video показал, что самым популярным мультфильмами россиян, которые они хотят показать следующим поколениям стали «Смешарики». Их выбрали 15% респондентов.