Киберэксперт Щельцин назвал нейросети эффективной защитой от кибератак

Глава АНО «Цифровые платформы», киберэксперт Арсений Щельцин заявил, что единственный эффективный способ противодействия кибератакам с применением искусственного интеллекта — использование аналогичных нейросетевых технологий для защиты данных. Об этом он сообщил в беседе с Lenta.ru .

Эксперт Щельцин прогнозирует масштабную модернизацию кибербезопасности, так как действующие нормы защищают в основном госсектор, оставляя частный бизнес уязвимым для утечек. Для оперативного поиска и устранения уязвимостей он рекомендует внедрять ИИ-агенты, отмечая при этом, что рядовые граждане практически не могут самостоятельно защитить свои данные, пишет KP.RU.

Доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина советует при общении с мошенниками брать паузу, чтобы избежать поспешных решений, и ориентироваться на телесные сигналы вроде учащенного сердцебиения. Эксперт Игорь Бедеров добавил, что атаки легко масштабируются с помощью ботов, а в будущем преступники начнут активнее применять ИИ-голоса, дипфейки и качественные поддельные сайты.