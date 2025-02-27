Россиянам рассказали, сколько можно съесть блинов без вреда для здоровья

Блины слишком жирные и калорийные, чтобы есть их на ежедневной основе. Без вреда для здоровья можно взять лишь три-четыре штуки, сообщила РИА «Новости» главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Энергетическая ценность блинов составляет примерно 230 килокалорий на 100 граммов. По словам Стародубовой, это два или три тонких блинчика. В них шесть граммов белка, 12 граммов жира и 25 граммов углеводов.

«Для здорового человека, чтобы избежать переедания и чувства тяжести, порция должна быть небольшой — 150-200 граммов с учетом начинки, обычно это три-четыре блинчика», — сказала диетолог.

Для того, чтобы сделать блины менее вредными, она посоветовала заменить часть пшеничной муки на гречневую, ржаную, ячменную и добавить в тесто овощи. Вместо варенья Стародубова предложила использовать замороженные ягоды, зелень и мясо нежирных сортов, например, цыпленка, индейки и кролика.

Масленичная неделя в 2025 году началась 24 февраля. Основные гулянья пройдут 2 марта, в Прощеное воскресенье.