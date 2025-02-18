18 февраля 2025 19:13 На пиве, шампанском и томатном соке. Топ-10 необычных рецептов блинов на Масленицу 0 0 0 Фото: Unsplash Интересное

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Масленица 2025

Любимая всеми масленичная неделя начнется совсем скоро: она стартует 24 февраля и завершится 2 марта, в Прощеное воскресенье. В преддверии Великого поста, периода серьезных ограничений, россияне готовят главное блюдо Масленицы — блины. 360.ru собрал самые необычные рецепты и узнал секреты у шеф-повара.

Рецепт блинов на пиве Ингредиенты: 300 граммов муки;

0,5 литра пива;

три яйца;

две столовые ложки сметаны;

одна столовая ложка сахара;

соль по вкусу;

растительное масло для жарки. Белки отделить от желтков, желтки взбить с сахаром. Добавить сметану и половину пива, перемешать. Всыпать муку и постепенно влить оставшееся пиво. Белки взбить отдельно до твердых пиков, добавить соль. Аккуратно вмешать взбитые белки лопаткой в тесто, чтобы оно стало однородным и пышным. Пожарить на сковороде, добавляя немного масла. Пиво в рецепте блинов нужно для придания тесту воздушности, рассказала 360.ru нутрициолог Наталья Петрова. Алкогольный напиток выделяет углекислый газ, действуя как естественный разрыхлитель, который поднимает тесто и делает его рассыпчатым и рыхлым. «Нужно помнить: таких блинчиков лучше съедать не больше двух и в обед, а потом не забыть пройти 10 тысяч шагов в среднем темпе, поскольку ингредиенты в блинах нельзя отнести к низкокалорийным продуктам», — предупредила эксперт.

Фото: Freepik

Рецепт блинов на минералке Ингредиенты: два стакана муки;

0,5 литра минеральной воды;

три столовые ложки растительного масла;

три столовые ложки сахара. Муку смешать с растительным маслом и сахаром, постепенно подмешать в тесто минералку. Смесь должна получиться без комочков и консистенции густой сметаны. Если тесто станет слишком жидким, добавьте больше муки, если густое — минеральной воды. Выпекать блинчики нужно на хорошо разогретой и сухой сковороде.

Фото: Freepik

Рецепт блинов на рассоле Ингредиенты: один стакан муки;

два яйца;

один стакан рассола;

две столовые ложки сахара;

половина чайной ложки соли;

четыре столовые ложки растительного масла;

один стакан молока;

половина чайной ложки соли. Взбить яйца с солью. Влить молоко, рассол, добавить сахар и соду. Все перемешать и взбить в пену. В отдельной емкости просеять муку, добавить растительное масло. Смешать с яично-рассольной частью, довести тесто до однородности. Оставить на 15 минут. Выпекать на разогретой сковороде, слегка смазывая ее растительным маслом.

Фото: Freepik

Рецепт блинов на томатном соке Ингредиенты: один стакан муки;

один стакан томатного сока;

один стакан молока;

два яйца;

одна столовая ложка сахара;

половина чайной ложки соли;

растительное масло для жарки;

зеленый лук по желанию. Смешать томатный сок, молоко, соль и сахар, взбить. Аккуратно вмешать муку, чтобы не образовалось комков. Отдельно взбить яйца до пены, добавить в тесто. Добавить по желанию порезанный мелко зеленый лук. Выпечь на разогретой сковороде, смазанной маслом.

Фото: Ingram Images / Global Look Press

Рецепт тонких блинов на шампанском Если после праздника в холодильнике осталось игристое, можно напечь с ним блинчики к Масленице. Ингредиенты: 0,5 литра шампанского;

три яйца;

300 граммов муки;

две-три столовые ложки растительного масла;

две столовые ложки сахара;

один пакетик ванильного сахара. Взбить яйца и сахар, постепенно вмешать в муку. Влить половину шампанского, перемешать до однородности. На этом этапе тесто должно получиться очень густым. Можно воспользоваться блендером или миксером. Когда масса станет однородной, влить оставшееся игристое. Добавить растительное масло, перемешать и оставить на 20 минут отдыхать. В это время набухнет клейковина. Жарить блинчики лучше на чугунной сковороде, предварительно разогретой и смазанной маслом. Если блинчики прилипают, добавьте еще масла на сковороду. Как вариант, можно использовать кусочек сала и смазывать им сковороду после каждого блина.

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua / Global Look Press

Рецепт чайных блинов Ингредиенты: четыре яйца;

500 граммов муки;

один литр молока;

одна столовая ложка сахара;

одна чайная ложка соли без горки;

15 граммов зеленого чай матча;

растительное масло для жарки. Взбить яйца с солью и сахаром, добавить молоко и постепенно вмешать муку. Если чай в листьях, измельчить его в пудру в кофемолке и добавить в тесто. Размешать до однородности. Жарить на раскаленной сковороде с небольшим количестве масла. Блинчики получатся насыщенного зеленого цвета.

Фото: Unsplash

Рецепт американских панкейков Любителям пышных и нежирных блинчиков могут понравиться американские оладьи. Ингредиенты: 0,25 литра молока;

170 граммов муки;

одно куриное яйцо;

три столовые ложки растительного масла;

четыре столовые ложки сахара;

одна чайная ложка разрыхлителя;

четверть чайной ложки соли. Смешать яйца с сахаром, добавить молоко. Отдельно смешать сыпучие ингредиенты, просеять их в яично-молочную смесь. Добавить растительное масло и размешать тесто очень быстро до однородности. Выпекайте панкейки на сухой сковороде. При подаче можно добавить мед, сироп, шоколад.

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Рецепт японских пышных блинчиков «Хотто Кээки» Если хочется еще более пышных блинчиков, можно попробовать японский вариант. Пористую выпечку называют на английский манер «Хотто Кээки» — hоt cake, в переводе «горячий пирог». Они получаются очень воздушными и хлопковыми. Ингредиенты: 160 граммов муки;

одна столовая ложки разрыхлителя;

одна столовая ложка сахара;

одна щепотка соли;

одно куриное яйцо;

три столовые ложки густого йогурта;

растительное масло для жарки. Просеять муку и смешать с разрыхлителем. Отдельно смешать молоко, яйцо и йогурт, подмешать сахар и соль. С помощью венчика медленно вмешать к смеси муку с разрыхлителем — число помешиваний должно быть 10-15, но не более 20. Тесто должно получиться густым и комковатым.

Фото: Unsplash

Хорошо разогретую сковороду смазать небольшим количеством растительного масла, затем протереть бумажной салфеткой — на сковороде останется тончайший слой масла, который не даст блинчикам подгореть, но они получатся нежирными и воздушными. Подготовленную сковороду поставить на две-три секунды на мокрое кухонное полотенце, а огонь уменьшить до уровня ниже среднего. Таким образом блинчики не подгорят. На сковороду вылить половину половника теста с высоты примерно 30 сантиметров. Блинчик жарится около трех минут до подрумянивания. По краям тесто должно схватиться, но в центре оставаться жидким. Переворачивать блинчик можно после появления первых пузырьков. После этого накрыть сковороду крышкой на три минуты. Перед подачей блюдо можно полить медом, кленовым сиропом и положить кусочек сливочного масла.

Фото: Unsplash

Рецепт литовских картофельных блинчиков Ингредиенты: 10 картофелин;

одна луковица репчатого лука;

две столовые ложки молока;

одна столовая ложка пшеничной муки;

по щепотке черного перца и соли;

растительное масло для жарки. Картошку и лук измельчить и добиться однородности в блендере. Жидкость слить. Добавить молоко, соль, перец и муку, перемешать. Пожарить на сковороде, выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавать горячими со сметаной.

Фото: Victor Lisitsyn/ / Global Look Press

Рецепт мордовских блинов на дрожжах Ингредиенты: три столовые ложки пшеничной муки;

две столовые ложки пшенной (просяной) муки;

две столовые ложки сахара;

половина чайной ложки соли;

10 граммов сухих дрожжей;

0,2 литра молока;

два яйца;

масло сливочное для обмазки блинов;

масло растительное для жарки. В небольшом количестве теплого молока растворить дрожжи, добавить сахар и соль. Добавить муку и яйца, перемешать до однородности. Влить оставшееся молоко, замесить тесто. Оставить его в теплом месте на 1,5-2 часа — возьмите глубокую емкость, исключите сквозняки, тогда тесто поднимется. Потом разогрейте сковороду, смажьте маслом. Обжаривайте блинчики с двух сторон, они должны получиться пышными и толстыми. Готовые блины смазать сливочным маслом. При подаче можно добавить джем, мед, сгущенку или сметану.

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Рецепт блинов от шеф-повара Как испечь блинчики, чтобы они получились тонкими, красивыми и вкусными? На этот и другие вопросы 360.ru ответил шеф-повар Александр Копылов. Он раскрыл секреты и нюансы приготовления блюда. Для блинчиков понадобится: 0,8 литра молока;

325 миллилитров воды;

450 граммов муки;

пять граммов соли;

20 граммов сахара;

20 миллилитров растительного масла;

20 граммов сливочного масла для жарки;

два куриных яйца С1. Просеять муку через сито. Смешать воду, молоко, сахар, соль, перемешать до растворения, можно подогреть смесь до 30 градусов. Добавить муку, яйца, растительное масло, перемешать до однородного состояния. Пропустить через сито, чтобы точно ушли все комки.

Если хотите более пышные блины, добавьте пять граммов сухих дрожжей. Но нужно дать им постоять 30 минут. Александр Копылов

Затем необходимо поставить сковороду на плиту и нагреть, смазать сливочным маслом. Блинную смесь выливать половником, помогая другой рукой для равномерного распределения массы по сковороде. Смазывайте ее растопленным сливочным маслом после каждого готового блина.

Фото: Alexandra Pogiba / Global Look Press

Начинки для блинов от шеф-повара Экспериментировать можно не только с рецептами блинов, но и с начинками. Вот несколько вариантов от шеф-повара Александра Копылова. Яблоко-груша в карамели Для начинки нужно подготовить: одно зеленое яблоко:

одну грушу;

50 граммов сахара;

20 граммов сливочного масла. Очистите фрукты от кожуры и сердцевины, нарежьте на мелкие кубики. Поставьте сковороду на плиту и добавьте сахар. Когда он станет коричневым, добавьте сливочное масло, дождитесь сведения сахара с маслом и положите фрукты. Обжаривайте две-три минуты.

Фото: Unsplash

Начинка с лососем Ингредиенты: 200 граммов творожного сыра;

70 граммов слабосоленого лосося;

Ннесколько веточек укропа;

соль, перец по вкусу. Лосось нарезать мелким кубиком, измельчить укроп. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец.

Фото: Unsplash

Начинка из мяса Ингредиенты: 500 граммов свиного окорока;

один апельсин;

соль и перец по вкусу;

пять граммов ягод можжевельника;

700 граммов растительного масла;

100 граммов соевого соуса. Можжевеловые ягоды раздробить, добавить соль, перец и соевый соус. В сотейнике довести смесь до кипения, полить смесью мясо и оставить мариноваться на час. В глубокую миску положить мясо, нарезать апельсин дольками и залить растительным маслом таким образом, чтобы оно покрыло содержимое емкости. Плотно накрыть фольгой и отправить в духовку на 160 градусов на три часа. После этого достать мясо, нарвать его на куски, извлечь из апельсина сегменты без кожуры и начинить этим блинчики.

Фото: Unsplash

Какие блины будут полезными — совет нутрициолога Блины — калорийная пища с высоким гликемическим индексом. Еще больше калорийности им добавляют начинки, отметила нутрициолог Петрова. Она дала некоторые советы, которые помогут испечь не только вкусные, но и полезные блинчики. «Чтобы снизить гликемический индекс и повысить содержание клетчатки, можно использовать муку грубого помола и сахарозаменители», — рассказала специалист. Другой вариант — добавьте в тесто овощи, например кабачки. Для начинки можно попробовать что-то низкокалорийное: ягоды, творог или йогурты с низким процентом жирности.