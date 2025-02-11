Сегодня 00:17 Масленица в 2025 году. Когда отметят праздник и почему меняется его дата Профессор Фоминых: еще одно название Масленичной недели — Мясопустная 0 0 0 Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press Интересное

Праздники

Масленица

Масленицу по праву считают одним из самых любимых в народе праздников, который объединил языческие традиции проводов зимы с православным и современным календарем. Ее начало каждый год выпадает на разные дни и месяцы, но длится Масленица всегда именно неделю. Когда ее отметят в 2025 году и почему меняется дата гуляний — в материале 360.ru.

Какого числа отмечают Масленицу в 2025 году У Масленицы никогда не было фиксированной календарной даты. Профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых напомнила 360.ru, что она привязана к Пасхе. «Поскольку дата Пасхи каждый год разная, то и Масленицу могут отмечать как в феврале, так и в марте. Чтобы мы понимали, когда будет Масленичная неделя, можно отсчитать семь недель назад», — добавила профессор. В 2025 году Воскресение Христово отметят 20 апреля, а значит, масленичная неделя стартует 24 февраля. Религиовед Юрий Табак в беседе с 360.ru отметил, что Масленица — один из наиболее ярких праздников, восходящих к языческой традиции.

Многие православные празднуют. Не сомневаюсь в том, что это языческие корни, связанные с умиротворением богов плодородия, с переходом сезонов. <…> На языческой Руси и по всей Европе есть аналогия. Многие праздники характерны для всех монотеистических религий, <…> наполнились новым содержанием, в частности, христианским, православным. Юрий Табак религиовед

Фоминых пояснила, что восточные славяне праздновали Масленицу как приход весны. А поскольку ее отмечают в период, предшествующий Великому посту, иногда называют Прощеной неделей. «И включает эта неделя запрет на употребление мяса, поэтому еще одно название — Мясопустная. На этой неделе преобладает рыбная и молочная пища», — сказала она.

Интересно У католиков есть похожие праздники — Жирный вторник и Мясопуст. А в Русской православной церкви период называют Сырной седмицей. Мясопустную неделю и Сырную на Руси употребляли в святцах как церковные названия. В просторечии к Масленице предлагали разные эпитеты — например, Озорница или Пересмешница, что объяснялось ритуальными песнями, которые исполняли восточные славяне. У католиков есть похожие праздники — Жирный вторник и Мясопуст. А в Русской православной церкви период называют Сырной седмицей. Мясопустную неделю и Сырную на Руси употребляли в святцах как церковные названия. В просторечии к Масленице предлагали разные эпитеты — например, Озорница или Пересмешница, что объяснялось ритуальными песнями, которые исполняли восточные славяне.

Узкая Масленица придется на первые три дня — с 24 по 26 февраля, — когда разрешены работы по хозяйству. С 27-го числа начнется Широкая Масленица, более шумная и веселая. «В первые три дня наши предки занимались хозяйственными работами, а вот с четверга уже все работы останавливали. <…> На Широкой Масленице принято было исключительно есть, отдыхать и обязательно веселиться, чтобы набраться сил на предстоящий пост», — заметила Фоминых. Кульминацией гуляний будет 2 марта, которое в православном календаре отмечено как Прощеное воскресенье.

Сразу после Масленицы, с 3 марта, начнется 40-дневный Великий пост. «Масленичная неделя имеет большое значение для Великого поста, делится на разные периоды, которые [помогут] входить в пост плавно», — сказал Табак.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Почему Масленицу празднуют в разные дни и от чего это зависит Масленица напрямую связана с особенностями празднования Пасхи, а ее дата — с довольно сложным солнечно-лунным календарем, который использовали древние иудеи. У православных христиан принято отмечать Пасху после первого весеннего полнолуния — оно следует после дня весеннего равноденствия. Последнее всегда происходит в один и тот же день — 21 марта, а вот дата полнолуния меняется. Именно поэтому Пасху в разные годы празднуют в период с 4 апреля до 8 мая. Даты Масленицы при этом тоже сдвигаются.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Традиции масленичной недели по дням Каждый день Масленицы, напомнил Юрий Табак, посвящен каким-то таким событиям. Встреча: понедельник, 24 февраля 2025 В первый сваты устраивали встречи в доме невестки. При этом девушку с утра отправляли к родителям, вечером за ней приходили свекор со свекровью и договаривались о месте, где пройдет общее гуляние. В понедельник также заканчивали строить снежные города, качели и балаганы, предназначенные для массового праздника. Мастерили из соломы и старых вещей чучело Масленицы, чтобы возить его потом по улицам на санях. И конечно, начинали печь блины. Первый принято было отдавать неимущим соседям, чтобы у них была возможность помянуть умерших. «Блины появляются в масленичном меню оттого, что весенние праздники включали не только почитание живых и встречу весны, но и культ предков. <…> В церковной традиции Масленице предшествует одна из главных в году родительских суббот», — рассказала Наталия Фоминых.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Заигрыш: вторник, 25 февраля 2025 На Заигрыш, который приходился на вторник, у молодых людей и девушек было принято знакомиться — устраивать смотрины, кататься вместе с горок и ходить друг к другу на блины. Сватовство поощряли родители, планируя, в случае удачи, сыграть свадьбу после Пасхи, на Красную горку. В Великий пост почти все праздники, кроме церковных, были под запретом. Эту традицию стараются соблюдать и сейчас, причем не только верующие.

Лакомки: среда, 26 февраля 2025 В последний день Узкой Масленицы теща встречала зятя и его друзей, накрывала им на стол, а сама только наблюдала за посиделками.

Среда — лакомка, тещина среда. Знаменитое выражение — «к теще на блины». Именно в среду нужно было посетить тещу, а она должна угощать зятя блинами с различными начинками. Наталия Фоминых профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова

Считалось, что по вкусовым привычкам мужчины можно было определить его характер: если тянулся за блинами с соленой начинкой — непростой человек, а если предпочитал сладкие — мягкий и ласковый. Блинов в среду можно отведать вдоволь.

Разгуляй: четверг, 27 февраля 2025 В первый день Широкой Масленицы — Разгуляй — хозяйственные работы люди прекращали и посвящали время гуляниям. Молодежь и пожилые выходили на улицу — катались на санях, смотрели на кулачные бои или устраивали битвы за снежные города, калядовали. Принято было жечь ритуальные костры и прыгать через них.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Тещины вечерки: пятница, 28 февраля 2025 В пятницу мужчина встречал мать своей жены, передав ей до этого официальное приглашение. Теща приходила в дом с подругами, за столом пели песни, веселились и давали добрые советы о том, как устроить семейную жизнь. По традиции, угощение на всех должна была приготовить именно супруга, хозяйка дома.

Золовкины посиделки: суббота, 1 марта 2025 Субботу считали днем золовки, сестры мужа. Женщина приглашала родственников со стороны супруга на обед, главной среди них считали именно сестру. Если она не замужем, то звали также незамужних подруг. А если венчалась в церкви, то рядом с ней сажали семейных. Гостей угощали блинами, а золовке вручали подарок.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Проводы: воскресенье, 2 марта 2025 В последний день масленичной недели чучело Масленицы везли на санях в поле, чтобы затем сжечь, а пепел развеять по полям для плодородного года. Люди верили, что с этого момента зима сдаст свои права, уступив место весне. После прихода христианства Проводы получили название Прощеного воскресенья. И в давние времена, и теперь принято совершать чин прощения в храмах, просить друг у друга прощение за все обиды прошедшего года. Вечером, как и в первый день Масленицы, поминать усопших, при возможности — ходить на кладбище.

Это одновременно был и радостный, и печальный день Широкой Масленицы. Это проводы, прощенье, Прощеный день, или Целовальник. Прощеным воскресеньем завершается Масленичная неделя. Наталия Фоминых

Прощеное воскресенье Масленицы Юрий Табак назвал днем, когда особенно чувствуется контраст между неделей и напряженным периодом Великого поста.

«Предполагается, что в такой период, глубоко насыщенный, духовный, вы должны входить с чистой душой. Для этого надо покаяться перед Богом, перед самим собой, попросить прощения у людей, которых вы обидели вольно или невольно. Смыть, убрать все препятствия, которые мешают», — сказал он. Религиовед призвал установить полный мир с окружающими людьми, очиститься и простить всех. Тогда образуется такое сообщество, которое исполнено большей чистотой и святостью, чем раньше.