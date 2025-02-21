Масленица придет, блин да мед принесет. История и традиции праздника

Alexandra Pogiba
Фото: Alexandra Pogiba/Global Look Press

Масленица — не просто прощание с зимой, но целый фестиваль вкуса, радости и, конечно, блинов. Торжество длится неделю и предваряет важное церковное событие — Великий пост. Какие у этого праздника история и традиции, разбирался 360.ru.

Что такое Масленица и как ее встречали на Руси

Масленица — древний языческий праздник, который очень любили наши предки. Считается, что первоначально ее связывали с днем весеннего солнцеворота.

Однако после Крещения Руси это событие уже предваряло Великий пост и зависело исключительно от его сроков, рассказала культуролог Анастасия Кузьмина.

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До принятия христианства славяне отмечали праздник за семь дней до весеннего равноденствия (21-22 марта) и еще неделю после.

Задолго до прихода на русскую землю новой веры язычники отмечали смену времен года. Для них зимний период был всегда особенно трудным: холодно, голодно, темно, ничего не растет на грядках. Поэтому весна была долгожданным событием, которое отмечали как настоящий праздник.

Предки верили, что молодой и жизнерадостной девице Весне сложно одолеть жестокую старуху Зиму. Чтобы помочь ей, устраивали веселые гулянья. А еще люди славили, прощаясь с Зимой, языческого бога плодородия Ярила.

«Зима», Александр Егорнов
Фото: «Зима», Александр Егорнов/Википедия

Русичи представляли Ярила в образе молодого парня с копной пшеничных волос. Он был одним из самых сильных богов. Между тем люди искренне думали, что каждый год Ярила умирал, а потом вновь оживал. А воскреснув — дарил людям солнце. Весеннее тепло приносило настоящее счастье, ведь это первый шаг к урожаю.

Считается, что именно в честь бога плодородия люди пекли блинчики. Круглые лакомства по форме напоминали его символ — солнце. Маленьким солнышком на тарелке должен был полакомиться каждый: язычники верили, что так можно запастись энергией на весь следующий год.

Есть и другое объяснение смысла традиционного угощения: блин считали поминальным блюдом. Его ингредиенты — мука и вода — отсылали к символам жизни и переселению душ. Язычники хотели верить, что усопшие управляют природой и могут даровать богатый урожай, поэтому первый блин отдавали беднякам — чтобы те помянули почивших.

Масленица, Борис Кустодеев
Фото: Масленица, Борис Кустодеев/Википедия

С принятием христианства время празднования Масленицы пришлось сдвинуть и сократить наполовину — на целую неделю. Упразднить вообще масленичные развлечения Церковь не решилась, хотя их традиции не очень-то соответствовали религиозным правилам.

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Масленичная седмица, несмотря на некоторые противоречия, достаточно гармонично вписалась в христианские обычаи. Ее стали отмечать накануне Великого поста.

«После принятия христианства значение этого праздника немного поменялось. Масленица стала неделей перед началом Великого поста. Тогда уже мясо нельзя есть, но можно насытиться блинами со вкусными начинками», — рассказала собеседница 360.ru.

В православной трактовке масленичная седмица не столько неделя веселья, сколько период подготовки к посту. Это время принято посвящать своей душе, думать о добрых делах, прощать и примиряться с близкими и родными.

Масленица, литография А. Руднева
Фото: Масленица, литография А. Руднева/Википедия

Почему Масленица так называется

Первая версия гласит, что люди пытались задобрить весну, которая пришла на смену зиме — в прямом смысле умаслить ее, объяснила культуролог. По аналогии праздник и получил свое название — Масленица.

По другой версии, тоже привлекали масло, которое в Древней Руси считали знаком достатка. Весной с появлением свежей травы коровы начинали давать молоко, из которого взбивали масло. Этот ценный продукт обязательно ставили на праздничный стол, когда провожали зиму и встречали весну.

Третья версия — приход христианства. Праздничные дни выпадают на неделю перед Великим постом, когда мясо убирают из меню, но все еще едят молочные продукты. Так, свое название Масленица получила потому, что люди пекли блины и обильно мазали их маслом.

Dmitry Chasovitin
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Масленичные приметы

Поверья гласят: чем больше блинов испечь, тем больше радости, богатства и здоровья придет в дом. Скупость в этот период — плохой знак, предвещающий финансовые трудности.

Причем блины не только угощение, они словно барометр благополучия. Если выходят ровными и красивыми, человека ждут счастье и успех, но неудачи в их приготовлении могут предсказать неприятности. Готовить их нужно как заклинание на удачу, с любовью и мыслями о добре, наполняя каждый блинчик пожеланиями счастья для всех, кто его попробует.

Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua
Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

Секреты масленичных блинов — целая наука, где каждая деталь имеет значение. Хозяйки делились рецептами как самыми ценными сокровищами, внося в них изюминку в виде неожиданных ингредиентов: от яблок до гречихи, делая каждый блин уникальной кулинарной историей.

Интересно

Старинные поверья добавляют Масленице особый колорит. Так, холодная погода перед праздником сулила хороший урожай, а девушкам, мечтающим о замужестве, следовало быть особенно гостеприимными, ведь встреча с подвыпившим на Масленицу обещала счастливую судьбу в браке.
Maxim Korotchenko/ZUMAPRESS.com
Фото: Maxim Korotchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что обязательно нужно сделать на Масленицу и как правильно встретить весну

Масленичная неделя

Масленицу с размахом празднуют семь дней: с понедельника по воскресенье. Вся неделя делится на два периода — Узкая Масленица и Широкая Масленица.

Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, а Широкая Масленица — оставшиеся четыре дня: четверг, пятница, суббота, воскресенье.

Интересно

В первые три дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами и наводить порядок в избе. Однако с четверга все работы прекращались, потому что приходила Широкая Масленица. В эти дни любые работы по хозяйству и дому были строго запрещены, их сменяли развлечения и блины.

Дни масленичной недели

Dmitry Chasovitin
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

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