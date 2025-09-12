Россиянам рассказали о ближайших длинных выходных

День народного единства россияне встретят трехдневными выходными и укороченной рабочей неделей. Юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина сообщила об этом РИА «Новости» .

«Осенью россиян ждет укороченная рабочая неделя: с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня. Им предшествуют три выходных дня 2, 3 и 4 ноября», — сказала она.

В производственном календаре на 2025 год законодатели предусмотрели перенос выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Ерзина напомнила, что по закону предпраздничная смена сократится на час.

При разработке производственного календаря на 2026 год председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил растянуть новогодние каникулы на 12 дней. В обратном случае самой короткой рабочей неделей станет первая январская — всего один день, 9 января.