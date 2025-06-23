Новогодние каникулы 2026 года заранее предложили продлить

Правительству следует продлить новогодние каникулы 2026 года до 11 января включительно за счет переноса выходных. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС , что все равно многие россияне возьмут отгул.

Депутат напомнил, что среда 31 декабря уже отмечена в производственное календаре выходным днем. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, затем останется только один рабочий день — пятница 9 января. Нилов предложил сделать каникулы непрерывными, до 11 января, за счет переноса выходных с 3 или 4 января, которые выпадут на субботу и воскресенье.

«Поэтому у правительства, очевидно, возникает возможность сделать 9 января тоже выходным, что я считаю логичным сделать и предусмотреть это в производственном календаре», — сказал он.

Нилов предупредил, что этот день в любом случае не будет полноценным. Многие россияне возьмут отгул и останутся дома.

В 2025 году новогодние каникулы длились с 1 по 8 января. Первая рабочая неделя состояла всего из двух дней.