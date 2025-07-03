Производственный календарь на 2026 год. Когда и сколько будем отдыхать
Минтруд показал проект производственного календаря на 2026 год. Когда отдыхать, сколько и какие выходные переносятся на будни — в материале 360.ru.
Праздничные дни в 2026 году
31 декабря 2025 года — официальный выходной. Россияне в этот день не работают и готовятся к празднику.
В трудовом календаре 2026-го федеральными праздничными нерабочими днями установлены:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
В 2026 году, согласно проекту постановления правительства РФ «О переносе выходных дней в 2026 году», запланированы следующие переносы:
с субботы, 3 января, на пятницу, 9 января;
с воскресенья, 4 января, на четверг, 31 декабря.
В результате новогодние выходные для работников в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Дни отдыха, связанные с Днем защитника Отечества, будут с 21 по 23 февраля, а с Международным женским днем — с 7 по 9 марта.
В мае выходные в связи с Праздником Весны и Труда продлятся с 1 по 3 мая, а благодаря Дню Победы — с 9 по 11 мая. В июне отдых в честь Дня России будет с 12 по 14 июня, а в ноябре из-за Дня народного единства — 4 ноября. Также выходным станет 31 декабря.
Календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год
Количество дней за 2026 год
— календарных — 365
— рабочих — 247
— выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2026 год (в часах)
— при 40-часовой неделе — 1 972,00
— при 36-часовой неделе — 1 774,40
— при 24-часовой неделе — 1 181,60
Январь — рабочих дней: 15. Выходных: 16;
Февраль — рабочих дней: 19. Выходных: девять;
Март — рабочих дней: 21. Выходных: 10;
Апрель — рабочих дней: 22. Выходных: восемь;
Май — рабочих дней: 19. Выходных: 12;
Июнь — рабочих дней: 21. Выходных: девять;
Июль — рабочих дней: 23. Выходных: восемь;
Август — рабочих дней: 21. Выходных: 10;
Сентябрь — рабочих дней: 22. Выходных: восемь;
Октябрь — рабочих дней: 22. Выходных: девять;
Ноябрь — рабочих дней: 20. Выходных: 10;
Декабрь — рабочих дней: 22. Выходных: девять.
Когда отдыхать в 2026 году
Новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
В феврале на День защитника Отечества выходные составят три дня — с 21 по 23 февраля.
В марте в связи с Международным женским днем отдых продлится с 7 по 9 марта, с субботы по понедельник.
Майские праздники пройдут в два этапа: с 1 по 3 мая — Праздник Весны и Труда, а с 9 по 11 мая — День Победы. Рабочий день 30 апреля перед первым торжеством сокращен на один час.
В июне на День России выходные продлятся три дня — с 12 по 14 июня, с пятницы по воскресенье. Рабочий день 11 июня будет укорочен на один час.
Осенью выходной на День народного единства выпадет на среду, 4 ноября, а рабочий день 3 ноября сокращен на один час.
Последний день года, 31 декабря 2026-го, четверг, также выходной.