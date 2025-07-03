Производственный календарь на 2026 год. Когда и сколько будем отдыхать

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Минтруд показал проект производственного календаря на 2026 год. Когда отдыхать, сколько и какие выходные переносятся на будни — в материале 360.ru.

Праздничные дни в 2026 году

31 декабря 2025 года — официальный выходной. Россияне в этот день не работают и готовятся к празднику. 

В трудовом календаре 2026-го федеральными праздничными нерабочими днями установлены:

Фото: РИА «Новости»

В 2026 году, согласно проекту постановления правительства РФ «О переносе выходных дней в 2026 году», запланированы следующие переносы:

с субботы, 3 января, на пятницу, 9 января;

с воскресенья, 4 января, на четверг, 31 декабря.

В результате новогодние выходные для работников в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Дни отдыха, связанные с Днем защитника Отечества, будут с 21 по 23 февраля, а с Международным женским днем — с 7 по 9 марта.

В мае выходные в связи с Праздником Весны и Труда продлятся с 1 по 3 мая, а благодаря Дню Победы — с 9 по 11 мая. В июне отдых в честь Дня России будет с 12 по 14 июня, а в ноябре из-за Дня народного единства — 4 ноября. Также выходным станет 31 декабря.

Виталий Белоусов
Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год

Количество дней за 2026 год
— календарных — 365
— рабочих — 247
— выходных/праздничных — 118

Рабочее время за 2026 год (в часах)
— при 40-часовой неделе — 1 972,00
— при 36-часовой неделе — 1 774,40
— при 24-часовой неделе — 1 181,60

Январь — рабочих дней: 15. Выходных: 16;

Февраль — рабочих дней: 19. Выходных: девять; 

Март — рабочих дней: 21. Выходных: 10;

Апрель — рабочих дней: 22. Выходных: восемь;

Май — рабочих дней: 19. Выходных: 12;

Алексей Мальгавко
Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Июнь — рабочих дней: 21. Выходных: девять;

Июль — рабочих дней: 23. Выходных: восемь;

Август — рабочих дней: 21.  Выходных: 10;

Сентябрь — рабочих дней: 22. Выходных: восемь;

Октябрь — рабочих дней: 22. Выходных: девять;

Ноябрь — рабочих дней: 20. Выходных: 10;

Декабрь — рабочих дней: 22. Выходных: девять. 

Когда отдыхать в 2026 году

Новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

В феврале на День защитника Отечества выходные составят три дня — с 21 по 23 февраля.

В марте в связи с Международным женским днем отдых продлится с 7 по 9 марта, с субботы по понедельник.

Майские праздники пройдут в два этапа: с 1 по 3 мая — Праздник Весны и Труда, а с 9 по 11 мая — День Победы. Рабочий день 30 апреля перед первым торжеством сокращен на один час.

Фото: РИА «Новости»

В июне на День России выходные продлятся три дня — с 12 по 14 июня, с пятницы по воскресенье. Рабочий день 11 июня будет укорочен на один час.

Осенью выходной на День народного единства выпадет на среду, 4 ноября, а рабочий день 3 ноября сокращен на один час.

Последний день года, 31 декабря 2026-го, четверг, также выходной.

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