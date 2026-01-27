Нина — обряды скотины. Что можно и нельзя делать 27 января?

Русская православная церковь 27 января вспоминает святую Нину. Ее особенно почитают в Грузии, так как верят, что именно она принесла им христианство. Какие чудеса творила равноапостольная, почему в день памяти святой особенно внимательно относятся к домашним животным и чего категорически нельзя делать — в материале 360.ru.

Житие святой Нины

Согласно житийной литературе, Нина родилась в Каппадокии в 280 году. Ее отец Завулон был родственником великомученика Георгия Победоносца, а по матери она была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия.

Однажды отец Нины ушел в пустынники, а мать поступила в диакониссы — помощницы при храмах. Девочку отдали на воспитание старице. Женщина много рассказывала святой о Боге и Иверии — нынешней Грузии, тогда языческой стране. После этого Нине пришла идея проповедовать в этих краях.

«Я не читал специальных исследований, но из того, что принято всеми в церкви, это год рождения, а также то, что она проповедовала сначала в Армении, затем в Грузии. Согласно житийному преданию, ей явилась Богородица и дала крест из виноградной лозы», — рассказал 360.ru протоиерей, настоятель Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков (отец Андрей).

К этому привели гонения римского императора Диоклитиана, из-за чего Нине пришлось бежать из Иерусалима. Путешествие привело святую в Иверию. Незадолго до этого ей и явилась Богородица, которая крестом из лозы как бы благословила девушку.