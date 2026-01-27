Нина — обряды скотины. Что можно и нельзя делать 27 января?
Протоиерей Новиков объяснил, почему принято почитать святую Нину
Русская православная церковь 27 января вспоминает святую Нину. Ее особенно почитают в Грузии, так как верят, что именно она принесла им христианство. Какие чудеса творила равноапостольная, почему в день памяти святой особенно внимательно относятся к домашним животным и чего категорически нельзя делать — в материале 360.ru.
Житие святой Нины
Согласно житийной литературе, Нина родилась в Каппадокии в 280 году. Ее отец Завулон был родственником великомученика Георгия Победоносца, а по матери она была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия.
Однажды отец Нины ушел в пустынники, а мать поступила в диакониссы — помощницы при храмах. Девочку отдали на воспитание старице. Женщина много рассказывала святой о Боге и Иверии — нынешней Грузии, тогда языческой стране. После этого Нине пришла идея проповедовать в этих краях.
«Я не читал специальных исследований, но из того, что принято всеми в церкви, это год рождения, а также то, что она проповедовала сначала в Армении, затем в Грузии. Согласно житийному преданию, ей явилась Богородица и дала крест из виноградной лозы», — рассказал 360.ru протоиерей, настоятель Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков (отец Андрей).
К этому привели гонения римского императора Диоклитиана, из-за чего Нине пришлось бежать из Иерусалима. Путешествие привело святую в Иверию. Незадолго до этого ей и явилась Богородица, которая крестом из лозы как бы благословила девушку.
В Иверии Нина помогала нуждающимся, лечила болезни силой молитвы. Из-за этого к ней стали приходить люди со всей страны и начинали верить во Христа после чудес, сотворенных Ниной.
Однажды равноапостольная помогла поверить во Христа самому царю Иверии Мариану (Мерою), который также был язычником. В честь этого он построил храм во имя святых апостолов. Постепенно вся страна перешла в христианство.
Нина благодарила Бога за помощь в исповедании на одной из грузинских гор в уединении. Спустя несколько лет она пришла в Кахетию — район в восточной Грузии, где обратила в христианство царицу Софию, тяжело болевшую и чудесным образом выздоровевшую.
Некоторые сведения жития Нины анахронистичные — чуждые времени. Например, в нем говорится, что Нина была монахиней во времена гонений на церковь, хотя это было невозможно, так как монашество возникло позже.
Андрей Новиков
Святая Нина умерла своей смертью 14 января 335 года. Сегодня ее мощи покоятся в женском Бодбийском монастыре в Кахети.
В ее честь в Грузии отмечают национальный праздник Нинооба, или День пришествия святой Нины в страну.
Традиции на День святой Нины 27 января
На Руси этот день посвящали особой заботе о домашних животных, потому что верили, что они будут здоровыми весь год, если их покормить, почистить и ласково назвать. Отсюда поговорка: на святую Нину порадуй скотину. Люди чистили хлева, затыкали щели соломой, разговаривали с питомцами, давали им угощение.
Еще одна традиция — прятать купюру в горшок с комнатным растением. Считается, что так в доме будет финансовое благополучие. При следующем поливе следует приговаривать: «цветок поливаю, капитал приумножаю».
В праздник из избы прогоняли нечисть. Для этого 27 января все углы дома обходили с зажженной церковной свечой.
Что можно и нельзя делать 27 января
Особенных правил, которые бы предписывала Церковь в честь памяти равноапостольной Нины, нет. Стоит придерживаться общепринятых норм. Вот что можно делать:
- в это время нет никакого поста, поэтому на стол ставят даже скоромные продукты, однако чревоугодничать тоже не следует;
- начинать новое — день считается удачным для сделок и договоров;
- молиться — у святой Нины просят об укреплении веры и исцелении от болезней;
- убираться. Вопреки общим церковным правилам, наведение порядка в доме в этот день допускается.
Не рекомендуется:
- ссориться и ругаться;
- заниматься рукоделием;
- повышать голос — можно привлечь в дом несчастье;
- лениться;
- стричь волосы;
- давать в долг;
- обижать животных.
Приметы на святую Нину
Часто предки обращали внимание на погоду:
- Если в праздник в честь святой Нины пошел снег, скоро ждали оттепель;
- Белые облака в небе означали скорое пришествие холодов;
- Деревья покрылись инеем — к теплу;
- Столб солнечного света на закате означал приближение крепких морозов;
- Рано утром запел петух — к теплу, закаркала ворона — к метели.
Также садоводы в этот день начинают высаживать семена на рассаду.