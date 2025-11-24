Ura.ru: в день Ивана Снежного 25 ноября нельзя стричь волосы и ногти

25 ноября, известное как день Ивана Снежного, на Руси было связано с разнообразными традициями и обрядами. В этот период обычно выпадал снег, а молодежь активно устраивала гуляния, играя в снежки и развлекаясь песнями. Это также был последний день года, когда проводились свадьбы, написало Ura.ru .

Православная церковь 25 ноября чтит память Иоанна Милостивого, жившего в VI веке. Он был известен своей добротой и заботой о бедных, за что и получил свое прозвище. Иоанн не был церковнослужителем, но его избрали на патриарший престол в Александрии. Его мощи сейчас хранятся в Венеции и на Афоне.

На Ивана Снежного было запрещено работать. Вместо этого устраивались праздничные ужины и гуляния. Женщины готовили угощения и занимались рукоделием. В этот день было принято дарить подарки и помогать нуждающимся.

Незамужние девушки и холостые юноши веселились, катаясь на санях и участвуя в различных играх. Девушки гадали на суженых, бросая сапог через плечо. Считалось, что направление, в котором указывал носок сапога, покажет, откуда появится будущий супруг.

В этот день рекомендуется заниматься благотворительностью и посещать церковь. Также разрешается совершать крупные покупки, поскольку считается, что вещи, купленные в этот день, будут служить долго.

Однако на Руси верили, что в день Ивана Снежного нельзя стричь волосы и ногти, чтобы не укоротить жизнь и не привлечь беды. Также не рекомендовалось смотреть на утреннюю зарю, чтобы не навлечь болезни. Стирка и мытье полов тоже были под запретом, так как это могло «вытянуть» здоровье из человека.