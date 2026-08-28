Сегодня 18:40 Плыла по Ладоге, спасалась от иконоборцев. Что известно о Тихвинской иконе, которую привезли в столицу Историк Гувакова: Тихвинская икона Божией Матери приплыла в Россию по морю Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Москву доставили Тихвинскую икону Божией Матери. На праздник Успения Пресвятой Богородицы к образу выстроилась целая очередь желающих ее увидеть и прикоснуться к реликвии. Что это за икона, почему ее так почитают в России, какие чудеса с ней связаны и как ей правильно молиться, выяснил 360.ru.

Тихвинская икона Божией Матери в Москве Накануне Успения Пресвятой Богородицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери в храме Христа Спасителя в Москве. Образ будет находится там до 4 сентября. Уже сейчас в храме выстроилась очередь из желающих приложиться к иконе. Ценность и история Тихвинской иконы Божией Матери Тихвинская икона Божией Матери — это один из самых ценных и прославленных образов Богородицы. По преданию, ее написал сам евангелист Лука с Богородицы при ее земной жизни, однако достоверно этого никто не знает. В VIII веке в Византийском государстве был период иконоборчества, когда император Лев III Исавр повсеместно убивал иконописцев и уничтожал иконы. Образ, который позднее назовут Тихвинским, в этих условиях никак не должен был сохраниться. Однако благочестивые люди пустили его вместе с другими иконами в море, чтобы не уничтожать святыню и чтобы она не досталась варварам, рассказала 360.ru историк, сотрудница Музея русской иконы имени Михаила Абрамова Елена Гувакова.

Согласно преданию, именно эта икона чудесным образом, когда все христианские страны пали под игом османов, приплыла в Россию, появившись в водах Ладожского озера. Это произошло в 1383 году — этот год считается датой основания Тихвина Ленинградской области. «Эта икона явилась нам по водам Ладожского озера. Ее увидели рыбаки — образ несли светлые ангелы», — отметила эксперт.

Со смущением и ужасом взглянув на небо, они увидели икону Пресвятой Богородицы в ослепительном сиянии, тихо несущуюся над водами. Изумленные сим неизъяснимым видением, они с сердечным трепетом следили взором и мыслию за ее шествием, но вскоре ее чудесное видение сокрылось от глаз их… На месте этом, в благоговейное воспоминание дивного стояния иконы Богоматери на воздухе в продолжение одного часа, собравшимся православным народом была воздвигнута деревянная часовня, а потом заменена каменною и посвящена в честь явлений иконы Божией Матери Тихвинской. Яков Бередников историк, археолог, академик

На этом месте возвели деревянную церковь. Затем по приказу князя Василия Иоанновича ее заменили на каменный Успенский собор — строительство длилось с 1507 по 1515 год. В 1547 году его посетил сам Иван Грозный за несколько дней до венчания на царство. В 1560-м он приказал основать на этом месте Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. Главной реликвией до сих пор считается именно Тихвинская икона Божией Матери. С тех пор образ стал одним из немногих явленных чудесным образом, который символизирует сохранение русского православия. «Отсюда пошла тема, что Россия — Третий Рим. То есть сама Богородица выбрала Россию своим уделом, дала помощь не только духовную, но и зримую, явив икону чудесным образом», — рассказала историк.

Фото: РИА «Новости»

Чудеса Тихвинской иконы Божией Матери Само появление образа на Ладожском озере православные считают чудом. Расскажем о других невероятных вещах, связанных с иконой. Спасение от шведов Заступничество Богородицы действительно не раз спасало русскую землю. В 1613–1614 годах шведские войска захватили Новгород и пытались уничтожить монастырь, но у них ничего не вышло. Согласно преданию, когда шведы уже подступили к обители, иноки собирались бежать из монастыря, взяв с собой образ. Однако они не могли сдвинуться с места, едва прикасались к чудотворному образу. В итоге монахи остались внутри и горячо молились, а немногочисленные защитники обители смогли отбить атаки противника.

Интересно Согласно легенде, шведам чудилось небесное войско или московская рать, которая якобы пришла с подмогой монастырю, а некоторые из них просто слепли. Православные верят, что таким образом монастырю помогала Богородица.

После победы в обитель прибыли царские послы и сделали копию образа. С ним они поехали заключать со шведами мир в 1617 году — по версии Церкви, об этом удалось договориться не без помощи Богородицы. После события копию доставили в московский Успенский собор, а затем — в Новгород.

Фото: Настенная роспись в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Находится на Соборной площади Коломенского кремля в Коломне / РИА «Новости»

Защита партизан во время Отечественной войны 1812 года Во время войны с французами Тихвинская икона защищала местных партизан.

Тихвинская дружина ополчения в 1812 году, 14 сентября, исходя на брань против галлов и сообщников их, вторгшихся в Отечество наше, в самыя недра России, получила в благословение сию Богоматери икону, которой воины сии во всех достохвальных против неприятеля подвигах удобно врагов поборали и прогоняли. Манифест Александра I

Кроме того, икона помогла воинам в битве на реке Березине в ноябре 1812-го. Чудесное возвращение в Россию после ВОВ Во время Великой Отечественной войны фашисты напали на Тихвинский монастырь и украли икону — примерно в это же время из Пскова вывезли много святынь. Многие из них считаются утерянными до сих пор, однако Тихвинский образ чудесным образом нашли в США совсем недавно и вернули в монастырь — это случилось в июне 2004 года. Исцеления души и тела Икона помогала и продолжает помогать обычным людям. Свидетели прошлых лет и современники утверждают, что молитва перед образом исцеляла детей от болезней, женщин — от бесплодия, а беременным позже помогала в родах. На счету иконы и чудесные исцеления паралича, слепоты и психологических травм и расстройств.

Фото: Медиасток.рф