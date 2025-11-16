Россиянам рассказали, когда придет настоящая зима

Синоптик Тишковец: до конца осени в Центральной России сугробов не будет

Метеорологическая зима в Центральной России наступит только с календарной. До конца осени устойчивого перехода температуры через ноль в сторону отрицательных значений не предвидится, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Несмотря на первую пробу пера в эти выходные, метеорологическая зима в Москве пока не вступит в свои права, поскольку устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений не ожидается, а значит, до конца осени не будет и сугробов», — рассказал Тишковец.

Накануне в Москве выпал первый снег, он оказался одним из самых поздних в XXI веке, в московских аэропортах задержали рейсы.

Следующей ночью в Московском регионе ударили декабрьские морозы. На ВДНХ температура опустилась до минус 4,3 градусов, в Тушино — до минус 5,2, на Балчуге — до минус 2,4, в Строгино — до минус 3,9, а в Бутово — до минус 6,8. Прошедшая ночь оказалась самой холодной за всю осень.

Теперь москвичам и жителям Подмосковья следует подготовиться к ледяным дождям и мокрому снегу. В ночь на понедельник температура опустится до -1…-3 градусов. Днем над регионом пройдет теплый атмосферный фронт.