На Москву и Подмосковье обрушатся ледяные дожди

Москвичам и жителям Подмосковья следует подготовиться к ледяным дождям, снегопадам и мокрому снегу. Они ожидаются в регионе 17 ноября, об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, столбики термометров в ночь на понедельник опустятся до -1— -3 градусов. Специалист уточнил, что днем над Московским регионом пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Прибалтикой.

«Станет облачно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на западе и северо-западе Подмосковья — утром местами ледяные дожди, которые могут зацепить и Москву», — отметил синоптик.

Он добавил, что к вечеру воздух прогреется до +2 — +5 градусов. Он также спрогнозировал южный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист рассказал, что ночь на 15 ноября в Москве стала самой холодной за осень. Метеостанция на ВДНХ зарегистрировала -4,3 градуса.