Первый снег в Москве оказался одним из самых поздних в XXI веке

Первый снег в нынешнем сезоне в Москве стал одним из самых поздних первых снегопадов в XXI веке. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«Это интересно: сегодняшний первый снег в нынешнем сезоне в Москве стал одним из самых поздних первых снегопадов в XXI веке», — отметил он.

В эпоху глобального потепления первый снег выпал так поздно лишь однажды — 15 ноября 2008 года.

На фоне снегопада в московских аэропортах задержали рейсы. Изменения в расписании рейсов возникли в Шереметьево, Домодедово и Внуково. В воздушной гавани Жуковский сбоев не возникало.

Ранее Роскосмос показал спутниковые кадры циклона, который принес в Москву первый обильный снегопад. На записи видно, как над Московским регионом проходит мощный облачный фронт — широкая протяженная полоса плотных снеговых облаков.