Российский рынок белой икры в 2026 году может получить дополнительный импульс благодаря повышенным объемам вылова тихоокеанской сельди и минтая . Именно эти типы рыб способны стать основными заменителями красной икры на праздничном столе, сообщили РИА «Новости» в Рыбном союзе.

К середине ноября рыбаки добыли свыше двух миллионов тонн минтая. Улов тихоокеанской сельди превысил 637 тысяч тонн, установив исторический рекорд.

В отраслевом объединении считают, что такие объемы промысла позволят поддерживать стабильные поставки икры и сохранять доступность для покупателей.

По оценке Рыбного союза, в 2026 году российские предприятия произведут от 50 до 60 тысяч тонн белой икры.

Еще одной альтернативной лососевой красной икре на новогоднем столе может стать щучья икра.