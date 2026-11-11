Бизнесмен Матяхин назвал щучью икру заменой красной к Новому году

Щучья икра могла бы заменить лососевую на новогоднем столе благодаря своим вкусовым качествам. Таким мнением с ТАСС поделился учредитель компании «Экорыба Сибири» Андрей Матяхин на полях Сибирского агропродовольственного форума.

По его словам, щуку в России добывают в больших масштабах, поэтому запуск крупных перерабатывающих производств помог бы снизить стоимость деликатеса. Предприниматель также упомянул рецепт приготовления щучьей икры «по-царски», которая, по оценке знатоков, не уступает красной, отметил «Ридус».

Поводом для поиска альтернатив стало падение вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке примерно до 100 тысяч тонн против 335,5 тысячи тонн за весь 2025 год. Из-за одного из самых низких результатов за десятилетия цены на красную икру в дальневосточных регионах в сентябре поднимались до 20 тысяч рублей за килограмм.