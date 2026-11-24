Щучья икра вошла в пятерку лидеров по объему продаж в деньгах среди всех видов икры в России. Об этом «ФедералПресс» сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Спрос на щучью икру в России растет на фоне слабой лососевой путины и подорожания красной икры, сообщили в ВАРПЭ. По данным «Рыбного союза», продукт почти вдвое дешевле горбушовой: банка щучьей икры (113 г) стоит от 1250 рублей (11 руб./г), а горбушовой (200 г) — 3824 рубля (19 руб./г).

В ассоциации отметили, что спрос вырос благодаря 5–7 годам продвижения культуры потребления. Президент ВАРПЭ Герман Зверев рекомендует подавать икру как холодную закуску с луком, взбивая ее с маслом непосредственно перед едой.