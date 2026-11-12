Нутрициолог Меркулова призвала за раз съедать не больше 20-30 г красной и черной икры

Красная и черная икра богаты белком и омега-3, но из-за соли разовую порцию стоит ограничить 20–30 граммами. Об этом «ФедералПресс» сообщила доцент ГУУ, нутрициолог Ирина Меркулова.

В 100 граммах красной икры содержится около 25 граммов белка и 18 граммов жира, а в черной — 24–31 грамм белка и 11–19 граммов жира. По словам специалиста, эти продукты богаты кислотами EPA и DHA, витаминами A, D, E, группы B и микроэлементами. Однако из-за натрия деликатес лучше употреблять как дополнение к блюду, а омега-3 получать из самой рыбы.

В Роспотребнадзоре также призвали не покупать икру с рук и проверять целостность тары: на ней не должно быть вздутий, а в составе — консерванта Е-239 (уротропина). Открытый продукт из жестяной банки следует сразу переложить в стекло.