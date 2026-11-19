Из-за правил пожарной безопасности оставлять коляски и велосипеды в подъездах и подвалах домов запрещено. В некоторых многоэтажках для этого есть специальные помещения, сообщила первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева Lenta.ru .

«Если говорить про размещение на лестничных клетках, на лестничных маршах, то это запрещено правилами пожарной безопасности, поскольку может мешать эвакуации. Так же запрещено такое размещение в подвалах», — сказала она.

По российскому законодательству коляски и велосипеды жильцов можно хранить только в специально отведенных местах. Разворотнева сообщила, что колясочные предусмотрены в домах сталинской постройки и некоторых современных.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП России Константин Крохин предупредил, что за посторонние предметы в подъезде оштрафуют управляющую компанию.