URA.RU: жильцы могут переоборудовать техническое подполье или кладовую под велопарковку

Многие жильцы привыкли оставлять велосипеды в подъездах, но это создает неудобства и может привести к штрафам. Есть правила и легальные альтернативы для хранения велосипедов, которые помогут избежать нарушений, сообщил URA.RU .

Согласно Правилам противопожарного режима, запрещено загромождать пути эвакуации. Велосипеды, оставленные в лестничных клетках, коридорах и у эвакуационных выходов, могут стать препятствием при пожаре. Кроме того, хаотично припаркованный транспорт мешает доступу спасателей к пожарным кранам и другому оборудованию.

Оптимальный вариант — использование специальных помещений для хранения, которые предусмотрены в проектах современных новостроек. Если такого помещения нет, можно организовать место для хранения самостоятельно. Для этого необходимо провести общее собрание собственников и принять решение. Часть общедомового имущества, например, техническое подполье или кладовая, может быть переоборудована под велопарковку, если это не противоречит строительным нормам и правилам пожарной безопасности.

Еще одна альтернатива — установка уличных велопарковок на придомовой территории. Это дешевле и безопаснее с точки зрения пожарных норм.

Инициатива должна исходить от жильцов. Сначала инициативная группа обращается в управляющую компанию для оценки технической возможности. Управляющая организация подскажет, какие помещения можно использовать, и поможет оформить документы на собрании.