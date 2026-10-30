Эксперты спрогнозировали скидки на аренду жилья до 20% после спада спроса

После завершения высокого сезона на рынке аренды жилья наниматели могут рассчитывать на скидки от 5% до 20%. Об этом телеканалу ОТР рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По словам специалиста, пик активности традиционно приходится на август и сентябрь из-за притока студентов и переездов по работе. В период последующего спада спроса собственники чаще идут на уступки, а средний размер дисконта составляет 10–15% в зависимости от срочности сделки.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова отметила, что снижение активности не означает автоматического падения цен на все объекты. Стабильный спрос сохраняется на студии и однокомнатные квартиры с хорошим ремонтом рядом с метро и крупными вузами. В неликвидных или переоцененных объектах владельцы обычно корректируют завышенные ставки до рыночного уровня.