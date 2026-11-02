Юрист Восканян объяснила, что строящееся жилье можно продать через переуступку прав

Сделку по переуступке прав на строящуюся недвижимость можно заключить до момента подписания передаточного акта. О ключевых требованиях к таким договорам RT сообщила директор по правовым вопросам Level Group Валентина Восканян.

Эксперт пояснила, что новый участник приобретает не право собственности, а право требования готового помещения. Переуступка подлежит обязательной фиксации в Росреестре. Для ее оформления исходный договор долевого участия должен быть полностью закрыт по оплате либо остаток задолженности переводится с разрешения девелопера.

Если права оформлены на несовершеннолетнего, потребуется предварительное согласие органов опеки, которое выдается в течение 15 дней. Восканян также напомнила: использование материнского капитала обязывает выделить доли всем членам семьи в приобретенном объекте, и одобрение опеки не освобождает от выполнения этого требования закона.