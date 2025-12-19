Россиянам напомнили об особенностях рабочего графика перед Новым годом

Последний рабочий день в 2025 году перед Новым годом не является предпраздничным, поэтому не сократится на час. Каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января, сообщил ТАСС депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«В этом году 31 декабря — нерабочий день благодаря решению [о переносе выходного], которое было принято в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году. А 30 декабря — это обычный рабочий день, не сокращенный», — сказал он.

Депутат объяснил, что по Трудовому кодексу России рабочий день сократят только перед официальным праздничным днем, а это не тот случай. Новогодние каникулы, по словам Нилова, продлятся 12 дней, по 11 января.

В производственном календаре на 2026 год ближайшим сокращенным указан рабочий день 30 апреля, перед майскими каникулами. Праздники 23 февраля и 8 марта выпадут после выходных.

Всего в следующем году 247 рабочих, 118 выходных и праздничных дней. Депутат Светлана Бессараб подсчитала, что вместе с отпуском россияне проработают всего на три месяца больше, чем отдохнут.