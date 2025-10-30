Аналитик Подольская: рабочий день 1 ноября сделают сокращенным на один час

Рабочий день 1 ноября будет считаться предпраздничным днем, поэтому работающие на пятидневке сотрудники смогут уйти с работы на час раньше. Об этом РИА «Новости» заявила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, но будет сокращенной на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей», — отметила она.

По ее словам, 1 ноября объявили предпраздничным днем из-за переноса выходного дня с субботы на 3 ноября. Специалист напомнила, что рабочий день перед праздником по законодательству должен быть сокращенным.

Также она предупредила россиян о сокращенной неделе из трех дней — она начнется 5 ноября. Понедельник 3 ноября станет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, а во вторник отдыхать будут из-за празднования Дня народного единства.

Ранее о производственном календаре на 2026 год рассказала Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она уточнила, что новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней.