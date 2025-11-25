Семь коротких рабочих недель будет у россиян в 2026 году

HeadHunter: семь сокращенных рабочих недель будет в России в 2026 году

В 2026 году в России из-за праздников будет семь сокращенных рабочих недель. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе сервиса hh.ru.

«В 2026 году, согласно производственному календарю, ожидается семь сокращенных рабочих недель», — сообщили в сервисе.

По данным hh.ru, в феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 число в честь Дня защитника Отечества и работать четыре дня — с 24 по 27. В марте короткая рабочая неделя ожидается с 10 по 13 число. Также короткие недели будут в апреле с 27 по 30 и в мае с 12 по 15. В июне выходные продлятся с 8 по 11 число.

Кроме того, 4 ноября и 31 декабря 2026 года станут выходными. В ноябре россиян ждет разделенная на две части рабочая неделя, состоящая всего из четырех дней. А в последнюю неделю декабря работать придется всего три дня.

Предстоящая рабочая зима станет самой короткой более чем за 20 лет. Россияне будут трудиться всего 56 дней из 90. Это следствие того, что в России будут продолжительные выходные во время новогодних праздников. Они продлятся 12 дней: с 31 декабря по 11 января.